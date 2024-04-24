За организацию покушения осуждена директор частной школы

Это был уже второй процесс по уголовному делу о нападении в 2020 году на Светлану Хананашвили. В первый раз присяжные оправдали Василису Маслову и ее бывшую ученицу Ирину Погарченко, посчитав, что гособвинению не удалось доказать наличие какой-либо связи между ними и нападением 22-летнего Николая Фролова на потерпевшую. Да и последнего признали виновным лишь в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), назначив ему 5,5 года лишения свободы. Кроме того, не был установлен мотив совершения преступления. Потерпевшая и прокуратура обжаловали приговор, но Мосгорсуд оставил его в силе. И лишь Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил судебное решение, направив дело на новое рассмотрение в Гагаринский суд столицы.