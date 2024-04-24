За организацию покушения осуждена директор частной школы

Это был уже второй процесс по уголовному делу о нападении в 2020 году на Светлану Хананашвили. В первый раз присяжные оправдали Василису Маслову и ее бывшую ученицу Ирину Погарченко, посчитав, что гособвинению не удалось доказать наличие какой-либо связи между ними и нападением 22-летнего Николая Фролова на потерпевшую. Да и последнего признали виновным лишь в причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), назначив ему 5,5 года лишения свободы. Кроме того, не был установлен мотив совершения преступления. Потерпевшая и прокуратура обжаловали приговор, но Мосгорсуд оставил его в силе. И лишь Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил судебное решение, направив дело на новое рассмотрение в Гагаринский суд столицы.
На этот раз присяжные единодушно признали всех троих подсудимых виновными в покушении на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ). При этом заседатели посчитали, что бывшие ученики школы заслуживают снисхождения. Это было учтено судом при вынесении приговора.
В результате подсудимая Маслова получила 9 лет колонии общего режима, ее подельники Фролов и Погарченко — 5 и к 4,5 года колонии соответственно.
Поскольку к моменту вынесения вердикта под стражей находился лишь Николай Фролов, сразу после него вошедшие в зал конвоиры надели наручники и на Василису Маслову с Ириной Погарченко. Отметим, что накануне в прениях прокурор требовал назначить Василисе Масловой 11 лет заключения, Николаю Фролову — 7 лет, Ирине Погарченко — 6 лет.
По версии следствия, Василиса Маслова испытывала сильные чувства к своему знакомому — муниципальному депутату Михаилу Хананашвили, с которым некоторое время была в любовной связи. Однако тот в какой-то момент решил разорвать с ней отношения и наладить отношения со своей женой. В отместку, по материалам дела, Маслова решила организовать убийство своей соперницы и в помощь привлекла бывших учеников «Русского Гарварда». Фролов и Погарченко были ей обязаны своими успехами в учебе: с первым директор дополнительно занималась математикой и физикой, а с девушкой — языками. В результате после окончания частной школы Николай Фролов поступил в МВТУ имени Баумана, а Ирина Погарченко успешно подрабатывала репетиторством.
Нападение на Светлану Хананашвили было совершено вечером 9 января 2020 года, когда женщина возвращалась домой на метро от станции «Сокол».
В тот день Ирина Погарченко по заданию Василисы Масловой проследила за потерпевшей и сообщила заказчице, когда жертва вышла на станции «Академическая». Поджидавшая там Маслова сначала обогнала потерпевшую, удостоверилась в ее личности и подала Фролову условный сигнал. На улице Шверника молодой человек подбежал к госпоже Хананашвили и, обхватив ее за шею, нанес ей в разные места не менее 11 колото-резаных ран. Посчитав, что жертва мертва, сообщники скрылись с места преступления на автомобиле Масловой и уехали к ней на дачу в поселке Вороновском. Там они сожгли свою одежду и избавились от орудия преступления.
Однако потерпевшая выжила — прохожие вовремя вызвали скорую помощь. Позже врачи сообщили, что женщине помогло то обстоятельство, что было холодно и на Светлане был плотный пуховик. Опасными оказались два проникающих удара в легкое, а остальные причинили легкий вред здоровью.
В ходе расследования Маслова и ее сообщники были задержаны, им предъявили обвинение. На первом и втором процессе директор и ее бывшая ученица вины не признавали. Николай Фролов говорил, что напал на Светлану Хананашвили по просьбе бывшего директора, но утверждал, что та не просила убивать жертву.
Адвокат директора «Русского Гарварда» Александр Балагура заявил «Ъ», что обжалует приговор. По его мнению, на втором процессе председательствующий мешал защите: «Он старался по максимуму исключить наши доказательства, не давая возможности представлять их присяжным, зато стороне обвинения дали возможность представить все. При этом ни одно их ходатайство не было отклонено, а наши отклоняли в половине случаев».