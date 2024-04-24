Бизнес как прикрытие: аферистка из Владивостока обводила мужчин вокруг пальца на миллионы

«Там были настолько качественные брендовые вещи! Красота неописуемая. Я был и в Корее, и в Японии, и в Америке, где я только не был, но таких красивых вещей реально не видел. Она мне все показывала, объясняла: какая должна быть строчка на куртке, на сумке. Эти сумки стоят на рынке по $500−1000, а закупочная ну $50. Говорила, что все на тех же самых итальянских станках отшивается, все те же строчки, та же кожа, те же модели, та же фурнитура. То есть все один в один. Показывает мне сумку, ну реально, я такие в DutyFree видел. Это просто произведение искусства», — говорит Игорь.