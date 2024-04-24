Бизнес как прикрытие: аферистка из Владивостока обводила мужчин вокруг пальца на миллионы

Прибыльный бизнес по перепродаже копий брендовых товаров из Китая. Багажник, забитый реальными образцами. Постоянные созвоны с китайскими бизнес-партнерами. Казалось бы — вполне типичная история для Владивостока, имеющего тесные торговые связи со своим соседом. Вот только для почти десятка мужчин не только Владивостока, но и других городов Дальнего Востока участие в таком «предприятии» по приглашению миловидной девушки обернулось потерей миллионов рублей и многолетними хождениями по различным ведомствам в попытке призвать ее к ответственности. О том, как предприимчивая жительница Приморья из года в год обводит вокруг пальца серьезных мужчин, а уголовные дела и исполнительные листы по гражданским делам не получают своего логического завершения — рассказывает ИА PrimaMedia.
Сказочная красота
С одним из пострадавших — Игорем девушка, назовем ее условно Анной*, познакомилась летом 2019 года через популярный сайт знакомств. Она не была слишком активна или навязчива, наоборот. Общение имело вялотекущий характер, не касалось личного и длились около двух-трех месяцев. Анна постоянно отказывалась от встреч, ссылаясь на свою занятость в качестве косметолога и бизнес, связанный с экспортом товаров из Гонконга через Китай. Как раз о нем она говорила наиболее охотно.
Совершенно неожиданно для Игоря после нескольких недель молчания девушка вдруг предложила встретиться. В качестве места встречи бизнес-леди выбрала одну из забегаловок на Второй Речке, куда, по словам Игоря, он сам бы никогда не пригласил девушку на свидание.
«Ну, она и говорит: “Мне нужен не мужчина, а деловой партнер. Везде вокруг мужчины, и со мной, как с женщиной, не хотят общаться по бизнесу”. Я говорю: “А что делать нужно, в чем помочь?” Она мне всю схему и рассказала. А так как я раньше с таможней работал, декларантом был, я всю эту схему знаю. У меня это все не вызвало никаких подозрений», — рассказывает Игорь.
По словам Анны, она возила копии брендовых кроссовок и других товаров из Гонконга через Китай «помогайками». Товар реализовывала оптом в различные магазины не только Владивостока, но и других городов России. Видимость, что это реальный работающий бизнес, создавало для Игоря и то, что девушка регулярно разговаривала на полукитайском — полуанглийском по телефону с гражданами Китая по видео-чату, они показывали образцы товаров и обсуждали закупки.
«Она мне показала и реальные образцы этих кроссовок, живые. У нее в машине была куча образцов. Все выглядело очень правдоподобно. То есть вот образцы, вот китаянка. Мы с ней даже вместе выбирали какие-то там цвета», — говорит Игорь.
Привлекла мужчину не только правдоподобность бизнес-схемы, но и возможная прибыль. Высокое и, по его словам, даже впечатляющее качество товаров и низкая себестоимость позволяли заметно преумножить вложенные в бизнес средства. До сих пор Игорь с нескрываемым восторгом говорит о качестве представленных ему товаров, которые, по словам Анны, должны были принести им обоим золотые горы. Но принесли в итоге только ей.
«Там были настолько качественные брендовые вещи! Красота неописуемая. Я был и в Корее, и в Японии, и в Америке, где я только не был, но таких красивых вещей реально не видел. Она мне все показывала, объясняла: какая должна быть строчка на куртке, на сумке. Эти сумки стоят на рынке по $500−1000, а закупочная ну $50. Говорила, что все на тех же самых итальянских станках отшивается, все те же строчки, та же кожа, те же модели, та же фурнитура. То есть все один в один. Показывает мне сумку, ну реально, я такие в DutyFree видел. Это просто произведение искусства», — говорит Игорь.
Единственное, что смутило мужчину во всем этом — отсутствие четких цифр: за сколько товар закупается, за сколько продается, какова чистая прибыль.
«Но как-то именно в стоимости были плавающие моменты, не было точности. Но я просто человек, ну, не жадный. Я примерно понял, что все равно прибыль будет, а 50% или 30% — без разницы. Главным для меня была эта суета, работа и интересная тема, вещи реально были очень классные», — рассказывает Игорь.
И вот девушка предложила вложиться в бизнес 50% на 50% и закупить партию кроссовок. Очарованный незримой возможностью хорошо продать столь качественный товар Игорь согласился, закрыв глаза на неточности. Он передал девушке 400 тыс. рублей, имеющиеся у него в свободном доступе. Но не успела прийти та самая якобы партия кроссовок, девушка предложила закупить еще товара. И еще. А потом еще. Так Игорь опустошил свою банковскую ячейку на 2 млн рублей, доставшиеся ему при разделе имущества с бывшей супругой. На этом свободные средства у мужчины закончились, но девушка, по словам Игоря, продолжала наседать: якобы ее уже ждет магазин в Иркутске, который готов сразу оптом закупить большую партию. И Китай готов отправить. Только оплачивай да заказывай.
Так Игорь решил взять первый в жизни кредит, но из-за отсутствия кредитной истории ему его не выдали. Игорь на этом решил не сдаваться и занял денег у друзей. В общей сложности — 1,5 млн рублей.
«Со мной такого не было ни разу, чтобы кто-то кого-то кидал. Я работал с людьми достаточно, ну, честными. Если уж сказал, надо выполнять. Договаривались обоюдно на выгодные условия и начинали работать. Я всем доверял, поэтому не взял у нее ни расписки, ничего. Я даже не спросил у нее фамилии, паспорта. Просто знал, что ее зовут Аня, и все», — говорит Игорь.
Уже осознавая произошедшее, мужчина обратил внимание, насколько продумано действовала Анна. Несмотря на активное общение в переписке, она нигде не озвучила не только сумм, которые он ей передал, но и не подтвердила факт передачи, даже тогда, когда Игорь сам пытался вывести ее на эти слова. Также Игорь отметил, что и внешний вид девушки не особенно соответствовал образу успешной бизнес-леди.
«Она одевалась вроде как вещи фирменные, но какие-то неопрятные, потрепанные, как будто застиранные. Машина тоже у нее была не в лучшем виде. Ну тут я делал скидку на то, что человек постоянно работает, постоянно в разъездах», — отмечает Игорь.
Не один
Впоследствии оказалось, что Игорь такой совсем не один. Есть и другие пострадавшие, потерявшие на «бизнесе» с Анной еще большие суммы. Большинству из них она рассказывала похожую легенду про ввоз товаров из Китая и про то, что она даже жила в Китае и имеет там квартиру. А вот варианты знакомств были разные. Бизнес-партнеров предпринимательница искала себе повсюду.
Например, с Сергеем из Владивостока Анна завела знакомство и вовсе как покупательница в его сети магазинов спортивного питания, где он лично иногда работал на кассе. Расположения мужчины она добивалась долго.
«Она меня усиленно “лечила”, что у нее супербизнес, а она супербизнесменка. Я долго ей отказывал. Потом через год — полтора в 2019 году я продал магазин, появилось больше свободного времени. Она в очередной раз ко мне подошла с предложением занять небольшую сумму. Я дал, под расписку», — говорит Сергей.
Эту сумму девушка вернула полностью и в срок, но уже спустя несколько дней попросила еще, причем гораздо большую сумму: 4,5 млн рублей. Посчитав Анну честной и порядочной девушкой, Сергей передал ей деньги. Вот только больше ни их, ни Анну не увидел.
Еще одна жертва аферистки — Андрей. Он познакомился с девушкой и ее гражданским мужем в частной школе Владивостока, где занимался ремонтом, а Анна работала. Чем занимался гражданский супруг девушки, Андрей сказать затрудняется, но отмечает, что мужчина подтверждал легенду Анны о бизнесе с Китаем и наличии там квартиры и «всегда был рядом с ней».
Также, как и другим мужчинам, она активно рассказывала Андрею про свой перспективный бизнес и даже говорила, что у нее есть магазин во Владивостоке. Время спустя Андрей найдет этот магазин закрытым, а ИП — ликвидированным. Но это будет позже, а пока, всего через полгода с момента знакомства девушка заняла у Андрея первую сумму денег — 150 тысяч рублей. С распиской под проценты, где указала все свои паспортные данные. Через месяц, не вернув первый займ, она заняла еще 150 тысяч. Так не дождавшись возвращения первых двух сумм, вскоре Андрей дал Анне взаймы третью, гораздо более крупную и уже без расписок — 2,3 млн рублей.
«Я довольно-таки хорошо ее знал, она работала в частной школе, там люди такие, довольно ответственные. Уже потом, когда директор школы узнала, что я ей занимал, она сказала: “Что ж ты наделал! К ней уже не один мужик приходил, требовал, кричал”, — говорит Андрей.
Родные
Но обводила вокруг пальца девушка не только новых знакомых, но и тех, кого знала с самого детства. Своей историей доверия, которое оказалось неоправданным, поделился Дмитрий. Родители Дмитрия и Анны родились в одном поселке Приморского края и общались семьями. Позже брат Анны стал близким другом Дмитрия и был ему как родной брат. В молодом возрасте брат Анны трагически погиб от болезни сердца, общение Дмитрия с его семьей стало более редким, но все же сохранялось, в том числе и с самой Анной.
После почти 10 лет редкого общения через переписки и редкие звонки в 2023 году Анна вдруг предложила Дмитрию встретиться и под предлогом финансовым проблем попросила в долг. Он, конечно, помог. Но уже через неделю просьба повторилась.
«Я говорю: “Без проблем. Твой старший брат был моим лучшим другом. Я тебя хорошо знаю с маленького возраста и знаю твоих родителей. Я тебе помогу, выручу. Сколько тебе денег нужно?” Она: “50 тысяч”. Я говорю: “Хорошо, я тебе даю 50 тысяч, без всяких там расписок, обязательств. Мне самое главное, чтобы ты меня не подводила, потому что не хотелось бы, чтобы с родными, с близкими людьми отношения портились из-за денег”, — рассказывает Андрей.
Но спустя еще неделю просьба прозвучала вновь, однако теперь девушка не просто просила денег в долг из-за финансовых трудностей, а стала рассказывать про свой бизнес с Китаем и предлагала Дмитрию вложиться в закупку партии фенов на сумму в 300 тыс. рублей, подробно расписывая всю схему прибыльного бизнеса.
«Я с одной стороны заинтересовался, но с другой стороны сказал, что мне главное, чтобы все было надежно, без проблем, никто никого не подставлял, не кидал. Она меня уверила, что все будет хорошо», — говорит Дмитрий.
Мужчина передал средства Анне без расписки, но уже под видео-запись. Это были деньги, необходимые ему для работы через месяц. Девушка заверила, что через неделю-две сможет их вернуть. Но и этого ей оказалось мало. Анна поинтересовалась, нет ли у Дмитрия знакомых, заинтересованных в покупке товаров от ее китайских партнеров. Так Дмитрий связал Анну со своим деловым партнером — Николаем, заверив его в благонадежности девушки. Николай живет на Чукотке и владеет небольшим магазинчиком. С поставками товаров через Владивосток ему ранее помогал сам Дмитрий.
«Они стали объяснять, что она многих людей подставила, подвела. Многие родственники, кого она подставила, с ней разругались и не общаются», — говорит мужчина.
Узнав это, Дмитрий все же устроил с Анной личную встречу и начал серьезный разговор о том, где конкретно товар и где деньги, а также заявил о намерении лично встретиться с ее мамой. В процессе разговора девушка не нашла иного выхода, как выпрыгнуть из автомобиля и убежать.
Под новый 2024 год Дмитрий встретился с одной из родственниц Анны, которую хорошо знал и которая все еще проживает в поселке. Оказалось, женщина и сама пострадала от действий «предпринимательницы». По словам родственницы, под воздействие Анны по той же схеме «бизнес с Китаем» попал и ее сын.
Помимо этого Анна, со слов собеседников редакции, использовала и другие способы получения денег. Так она предлагала коллегам родственницы путевки в детский лагерь по привлекательной цене, однако после перевода средств люди не видели ни Анны, ни путевки. Кроме прочего, девушка якобы однажды предложила посодействовать молодому человеку в том, чтобы его не забрали в армию. Конечно, после перевода денег, девушки и след простыл, а вот с родственницей Анны многие в поселке теперь не здороваются.
Узнал Дмитрий и том, что родители Анны остались без дома. Их коттедж был продан для возврата части ее долгов.
«Это, получается, чистой воды обман. Она гарантирует привезти товар, говорит, что китайцы у нее там как родные и заинтересованы в работе, но потом возникает проблема, что китайцы, оказывается, подставили ее. Но на самом деле, мне кажется, она даже не переводит туда деньги», — говорит Дмитрий.
Бессрочно и без имени
Почему же спустя несколько лет мужчинам так и не удалось вернуть свои деньги и привлечь девушку к ответственности? Как Анне удается продолжать обводить людей вокруг пальца? Все, как один, пострадавшие, с которыми корреспонденту ИА PrimaMedia довелось пообщаться, говорят о том, что они не один год пишут во все надзорные органы и просят о помощи, но дела пока не получают желаемого развития. Несмотря на явную схожесть всех историй, которые произошли в населенных пунктах Приморского края и Чукотского автономного округа, их до недавнего времени не объединяли, отдельно уголовные дела тоже не особенно продвигались.
В случае с Игорем, на руках которого вовсе нет ни одной расписки от Анны, доказать факт произошедшего особенно сложно. Но и остальным пострадавшим, которые были несколько более бдительны и расписки все же взяли, хоть и не по каждой переданной сумме, не все так просто.
Сергей, например, обратился в полицию, но разбирательства все еще идут. Ему не удавалось активно участвовать в процессе, так как, став военным по контракту, он нередко отсутствовал дома. Сегодня Сергей, участник СВО с тяжелым ранением, бегает по инстанциям с тремя томами документов, чтобы добиться какого-то положительного результата. Даже имеющийся у него на руках исполнительный лист от августа 2021 года по гражданскому производству в отношении Анны не особо помогает в возврате денег. По словам Сергея, девушку не могут найти, имущества на нее не зарегистрировано. (Документ имеется в распоряжении редакции).
Исполнительный лист от января 2019 года по гражданскому производству имеется у Андрея, суд вынес девушке приговор заочно. Однако найти аферистку приставы долгое время не могут, сообщает мужчина. (Документ имеется в распоряжении редакции).
По обращению Дмитрия в полицию также было заведено дело, доказательствами факта передачи средств Анне послужила видео-запись. Однако особенного движения следствия Дмитрий не видит. А вот дело Николая, обратившегося с заявлением на Чукотке, по его словам, и вовсе было передано в Москву, несмотря на то, что он сообщил, что действует и проживает Анна во Владивостоке.
Что дальше
В управлении МВД России по Приморскому краю сообщили, что на девушку действительно заведено несколько уголовных дел, которые в настоящий момент объединены в одно уголовное производство. В прокуратуре Приморского края эту информацию подтвердили, добавив, что изначально уголовных дел было шесть, а общая сумма инкриминируемого ущерба составила более 4,8 млн рублей. Полностью весь нанесенный ущерб пострадавшие, вероятно, не смогут возместить, не имея расписок или иных подтверждений факта передачи средств.
«Ранее было принято решение о приостановлении производства по делу, которое отменено прокуратурой Владивостока как незаконное, уголовное дело возвращено в УМВД России по городу Владивостоку для проведения дополнительного расследования. Расследование продолжается, его ход и результаты поставлены в надзорном ведомстве на контроль», — сообщили в прокуратуре Приморья.
Важным событием для всех пострадавших стало то, что спустя несколько лет разбирательств в апреле текущего года фигурант наконец был установлен и получил процессуальный статус. Только 11 апреля 2024 года при координирующей роли прокуратуры по уголовному делу была установлена и допрошена подозреваемая.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
* — В интересах следствия имя девушки изменено и является вымышленным.