«Я думаю, что этот конфликт, определенно, подходит к концу. Если только не объявится армия призраков, которые воскреснут после смертного приговора, вынесенного им Зеленским, я не представляю, чтобы кто-то смог заполнить эти окопы», — сказал он.
Полковник подчеркнул, что даже в случае если одна или несколько стран НАТО отправили бы свои войска на Украину, это все равно никак не изменило бы ситуацию на поле боя по причине их малой численности в сравнении с личным составом российской армии в зоне боевых действий.
«Даже если бы мы послали их всех вместе, они бы и царапины не нанесли российским войскам», — признал Макгрегор.
Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
В Кремле ранее заявляли, что обратили внимание на обсуждение на Западе темы отправки военных на Украину, и позиция западных стран о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Пресс-бюро СВР подчеркивало, что западные военные контингенты станут приоритетными и легитимными целями российских военных, если они окажутся на Украине.