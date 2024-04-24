Банда киберпреступников задержана во Владивостоке: обманом получали доступ на Госуслуги

Одним из потерпевших оказался 77-летний житель Краснодарского края, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из компаний сотовой связи. Под предлогом смены тарифа злоумышленник пытался получить неправомерный доступ к личному кабинету абонентского номера. Но довести свой преступный умысел до конца он не смог по независящим от него причинам.