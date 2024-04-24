Банда киберпреступников задержана во Владивостоке: обманом получали доступ на Госуслуги

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое 23-летних и один 24-летний жителей Владивостока, подозреваемых в применении технических устройств GSM-шлюзов и сим-боксов», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Одним из потерпевших оказался 77-летний житель Краснодарского края, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником одной из компаний сотовой связи. Под предлогом смены тарифа злоумышленник пытался получить неправомерный доступ к личному кабинету абонентского номера. Но довести свой преступный умысел до конца он не смог по независящим от него причинам.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерный доступ к компьютерной информации».
Сотрудниками правоохранительными органами проведены обыски по местам жительства подозреваемых. Были изъяты 688 сим-карт нескольких компаний сотовой связи, системные блоки, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты различных финансовых организаций, роутеры, сим-боксы и сим-банки.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, в настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к подобным преступлениям.
Напомним, во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который нарушал ПДД. Виновником оказался иностранец, который нелегально находился на территории России. Суд вынес ему наказание.