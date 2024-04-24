Подача газа в микрорайоне Харькова отключена из-за повреждения газопровода

В ночь на 24 апреля в Харькове прогремели два взрыва, отмечает «Суспильне». В городе и области в течение часа действовала воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о разрушениях инфраструктуры. От падения обломков пострадали два человека, уточнил Игорь Терехов, у них «легкие ранения».