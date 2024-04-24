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Подача газа в микрорайоне Харькова отключена из-за повреждения газопровода

В Харькове после взрывов оказался поврежден газопровод в Шевченковском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов изданию «Суспильне». Власти временно отключили газоснабжение в микрорайоне города. Его подачу планируют восстановить к утру.

Источник: Reuters

В ночь на 24 апреля в Харькове прогремели два взрыва, отмечает «Суспильне». В городе и области в течение часа действовала воздушная тревога. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о разрушениях инфраструктуры. От падения обломков пострадали два человека, уточнил Игорь Терехов, у них «легкие ранения».

1 апреля Игорь Терехов сообщил о разрушении почти всей энергетической инфраструктуры Харькова. 11 апреля в 47 приграничных населенных пунктах области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. При этом из самого Харькова, по словам Игоря Терехова, жителей вывозить не планируют.