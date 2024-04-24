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ФБР все сильнее опасается атаки в США, аналогичной теракту в «Крокус сили холле»

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) все больше опасается возможности атак экстремистских группировок в США, аналогичных теракту в «Крокус сити холле». Об этом во вторник заявил директор ФБР Кристофер Рей.

Источник: Reuters

«Мы все сильнее беспокоимся по поводу возможности какой-либо скоординированной атаки здесь, на родине, которая может несильно отличаться от того, что вы видели в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ (прежнее название террористической группировки “Исламское государство”, ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)», — сказал Рей в интервью телеканалу NBC News.

Директор ФБР отметил, что угроза особенно высока со стороны террористов-одиночек или небольших групп. Он также добавил, что существуют повышенные опасения по поводу скоординированной террористической атаки в общественном месте, вероятность которой в течение последнего десятилетия рассматривалась сотрудниками разведки как крайне низкая.