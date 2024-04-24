ФБР все сильнее опасается атаки в США, аналогичной теракту в «Крокус сили холле»

«Мы все сильнее беспокоимся по поводу возможности какой-либо скоординированной атаки здесь, на родине, которая может несильно отличаться от того, что вы видели в концертном зале в России несколько недель назад с участием ИГИЛ (прежнее название террористической группировки “Исламское государство”, ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС)», — сказал Рей в интервью телеканалу NBC News.