Нападение на полицейского произошло в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на СК РФ России по Хабаровскому краю.
Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении предстателя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 23 апреля 2024 года в городе Комсомольск-на-Амуре сотрудник полиции получил телесные повреждения при исполнении своих служебных обязанностей.
Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы случившегося, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление подозреваемого и обстоятельств случившегося.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Эдуарду Трубчику представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.