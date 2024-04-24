Нападение на полицейского произошло в Хабаровском крае

Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении предстателя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).