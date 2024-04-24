Мотоциклист погиб в ДТП на Чистой Слободе в Новосибирске

Ночью 24 апреля на левом берегу Новосибирска произошло смертельное ДТП, в котором погиб 23-летний мотоциклист. Об этом сообщила ГИБДД по городу.
По данным ведомства, в 00.40 27-летний водитель Subaru ехал по улице Колхидской в сторону улицы Забалуева. Напротив дома № 13, корпус 2 он заворачивал налево во двор. Однако при повороте предоставил преимущество встречному мотоциклу Suzuki. В результате столкновения 23-летний мотоциклист погиб на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, на трассе под Новосибирском машину зажало между двумя фурами.