Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мотоциклист погиб в ДТП на Чистой Слободе в Новосибирске

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Источник: ГУ МВД

Ночью 24 апреля на левом берегу Новосибирска произошло смертельное ДТП, в котором погиб 23-летний мотоциклист. Об этом сообщила ГИБДД по городу.

По данным ведомства, в 00.40 27-летний водитель Subaru ехал по улице Колхидской в сторону улицы Забалуева. Напротив дома № 13, корпус 2 он заворачивал налево во двор. Однако при повороте предоставил преимущество встречному мотоциклу Suzuki. В результате столкновения 23-летний мотоциклист погиб на месте. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, на трассе под Новосибирском машину зажало между двумя фурами.