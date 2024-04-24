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Mercedes и Daewoo столкнулись лоб в лоб в Шымкенте: один человек погиб

В Шымкенте во вторник, 23 апреля, случилось смертельное ДТП — при столкновении двух авто погиб один человек, еще один попал в реанимацию, передает Otyrar.kz.

Источник: Getty Images

Как сообщает издание, авария произошла 23 апреля на улице Жиделибайсын — столкнулись Mercedes-Benz и Daewoo Nexia.

По предварительным данным, водитель Mercedes хотел обогнать едущее впереди авто и выехал на встречную полосу. Однако он не смог справиться с управлением и совершил лобовое столкновение с другой машиной, следовавшей во встречном направлении.

26-летний водитель Mercedes-Benz в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение. Второй водитель — 49-летнй мужчина — погиб на месте ДТП.

Полиция возбудила уголовное дело.

«По факту дорожно-транспортного происшествия по улице Жиделибайсын возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия», — сообщили в ДП Шымкента.

Автомашины водворены на спецстоянку.