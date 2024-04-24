Смерть под трубами теплотрассы: 51-летнего мужчину обвиняют в убийстве в Хабаровске

Следственный отдел по Железнодорожному району СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершил расследование уголовного дела против 51-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В январе обвиняемый и его знакомый под трубами теплотрассы в районе улицы Степной распивали спиртные напитки. Между ними вспыхнул конфликт, который перерос в стычку.
— Мужчина нанес знакомому удар ножом в область грудной клетки. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
В ходе расследования уголовного дела были допрошены свидетели и проведены судебные экспертизы. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.