Убийца девушки из Дивногорска пытался обжаловать суровый приговор

Напомним, преступление было совершено 22 июля 2023 года в Дивногорске. Доказано, что около 17 часов 35-летний Иван Папенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на виадук по улице Гидростроителей, чтобы ограбить прохожих. В какой-то момент мужчина увидел незнакомую девушку, напал на нее и, высказывая угрозу убийством, увел в лесной массив. В лесополосе обвиняемый забрал у 16-летней жертвы сумку и личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил.