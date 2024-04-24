Убийца девушки из Дивногорска пытался обжаловать суровый приговор

Иван Папенко, осужденный Красноярским краевым судом к пожизненному заключению за жестокое убийство 16-летней жительницы Дивногорска, не смог обжаловать приговор. Ходатайство мужчина подал в Пятый Апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске. Но он оставил без изменения назначенное ему наказание.
Напомним, преступление было совершено 22 июля 2023 года в Дивногорске. Доказано, что около 17 часов 35-летний Иван Папенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на виадук по улице Гидростроителей, чтобы ограбить прохожих. В какой-то момент мужчина увидел незнакомую девушку, напал на нее и, высказывая угрозу убийством, увел в лесной массив. В лесополосе обвиняемый забрал у 16-летней жертвы сумку и личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил.
На суде Иван Папенко заявил, что сожалеет о случившемся и плохо спит по ночам. Он просил дать ему шанс исправиться и стать лучше. Но прокурор края заявил, что Папенко представляет исключительную опасность для общества, поэтому никакой другой вид наказания, кроме как пожизненное лишение свободы, не может быть справедливым и гарантировать неповторения таких событий.
Красноярский краевой суд признал Ивана Папанко виновным в разбое, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.