«Слышали выстрелы, а потом загорелась трава»: большой пожар произошел в селе под Хабаровском

23 апреля в селе Виноградовка под Хабаровском загорелась сухая трава. За считанные минуты огонь распространился на сотни метров. Местные считают, что во всем виноваты охотники. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— Поля загорелись в районе обеда. Потом приехали две пожарные машины. Огонь тушили до пяти-шести вечера. Скорее всего, виноваты охотники на уток. Они сюда каждую весну приезжают. Мы слышали выстрелы и буквально через несколько минут заметили горящую траву, — рассказал «КП» — Хабаровск" житель села Михаил.
По словам людей, пожары на полях в Виноградовке происходят каждый год с началом охотничьего сезона. Иногда огонь подбирается очень близко к жилым домам. К счастью, на этот раз обошлось без серьезных последствий. Но жители переживают за свое жилье и имущество, ведь неизвестно, как сложатся обстоятельства в следующий раз.