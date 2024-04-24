«Слышали выстрелы, а потом загорелась трава»: большой пожар произошел в селе под Хабаровском

По словам людей, пожары на полях в Виноградовке происходят каждый год с началом охотничьего сезона. Иногда огонь подбирается очень близко к жилым домам. К счастью, на этот раз обошлось без серьезных последствий. Но жители переживают за свое жилье и имущество, ведь неизвестно, как сложатся обстоятельства в следующий раз.