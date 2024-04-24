Житель Иркутска пытался обмануть «работодателя» с наркотиками, но попался полиции

31-летний житель Иркутска предстанет перед судом за хищение и хранение наркотиков в крупном размере. Злоумышленник нашел объявление о заработке наркокурьером в одном из мессенджеров. Позже выяснилось, что он планировал обмануть своего «работодателя», оставив запрещенные вещества себе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.
На работу мужчина устроился в середине февраля. Он связался с куратором, который сообщил ему координаты месторасположения наркотиков. Забрав пакет, мужчина отправился на улицу Старокузьмихинскую, где его остановили сотрудники ППС для проверки документов. У мужчины их не оказалось. В связи с этим его доставили в отдел полиции.
Там у мужчины обнаружили упаковку, где находилось 48 свертков с наркотиками общей массой 12 г. Также задержанный пояснил, что планировал обмануть нанимателя и остановить запрещенные вещества себе.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 и п. «б» ч. 3 ст. 229 УК РФ (незаконное хранение наркотиков и их хищение). С утвержденным прокурором обвинительным заключением его направили в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
В настоящее время полицейские устанавливают личности «кураторов».