Житель Иркутска пытался обмануть «работодателя» с наркотиками, но попался полиции

31-летний житель Иркутска предстанет перед судом за хищение и хранение наркотиков в крупном размере. Злоумышленник нашел объявление о заработке наркокурьером в одном из мессенджеров. Позже выяснилось, что он планировал обмануть своего «работодателя», оставив запрещенные вещества себе. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.