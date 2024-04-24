Грузовик с тоннами битума опрокинулся в Павлодарской области

Как сообщили изданию в пресс-службе ГСЧС Павлодарской области, 23 апреля в 19:15 в службу «112» поступило сообщение о том, что на трассе в районе Алюминиевого завода произошло ДТП.
«КамАЗ» с битумом перевернулся. На место выехали сотрудники пожарной части завода. На площади 260 квадратных метров разлилось около 19,5 тонны жидкого битума", — сообщили в ведомстве.
Силы и средства региона находятся на месте. Место заливки изолировано. Движение трамваев приостановлено.
В ведомстве отметили, что водитель не нуждался в госпитализации.