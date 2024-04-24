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В Минобороны сообщили о захвате опорного пункта ВСУ на окраинах Часова Яра

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На донецком направлении подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Южная” при поддержке авиации и огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ на окраинах города Часов Яр в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления.

«Штурмовая и армейская авиация нанесли удары по укрепленным позициям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм», — отметили в военном ведомстве.