В Минобороны сообщили о захвате опорного пункта ВСУ на окраинах Часова Яра

«Штурмовая и армейская авиация нанесли удары по укрепленным позициям, где укрывались боевики ВСУ. Деморализовав противника точными ударами и подавив огневые средства, десантники с нескольких направлений под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм», — отметили в военном ведомстве.