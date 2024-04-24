Группировка войск «Центр» сообщила о поражении 360 целей ВСУ

Савчук отметил, что подразделения группировки отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Первомайского, Очеретино, Нетайлово, Бердычей и Семеновки. Противник потерял до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также 105-миллиметровое орудие М101, добавил он.