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На объектах ТЭК в Смоленской области начались пожары в результате атаки БПЛА

В результате атаки украинского беспилотника начались пожары на территории топливно-энергетических объектов Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. На место прибыли сотрудники МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Анохин в Telegram-канале. Он добавил, что силы ПВО «ведут борьбу с воздушными целями».

20 апреля Василий Анохин сообщал, что при падении обломков сбитого БПЛА на объекте топливно-энергетического комплекса загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Днем того же дня губернатор посетил место происшествия и сообщил, что правительство и МЧС устраняют последствия пожара.

В ночь на 24 апреля об атаках беспилотников сообщали власти Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой областей. В частности, БПЛА упал в промзоне Липецка, а в пригороде Воронежа в результате падения обломков дрона загорелся частным дом.

Лусине Баласян

МЧС
пожары