На объектах ТЭК в Смоленской области начались пожары в результате атаки БПЛА

20 апреля Василий Анохин сообщал, что при падении обломков сбитого БПЛА на объекте топливно-энергетического комплекса загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Днем того же дня губернатор посетил место происшествия и сообщил, что правительство и МЧС устраняют последствия пожара.