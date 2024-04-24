На объектах ТЭК в Смоленской области начались пожары в результате атаки БПЛА

«По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал Анохин в Telegram-канале. Он добавил, что силы ПВО «ведут борьбу с воздушными целями».
20 апреля Василий Анохин сообщал, что при падении обломков сбитого БПЛА на объекте топливно-энергетического комплекса загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Днем того же дня губернатор посетил место происшествия и сообщил, что правительство и МЧС устраняют последствия пожара.
В ночь на 24 апреля об атаках беспилотников сообщали власти Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой областей. В частности, БПЛА упал в промзоне Липецка, а в пригороде Воронежа в результате падения обломков дрона загорелся частным дом.
Лусине Баласян