Силовики задержали пятерых участников смертельной массовой драки в Екатеринбурге

После массовой драки в Екатеринбурге, в которой погиб 33-летний мужчина, задержаны пятеро человек. Некоторые из них пытались уехать из России, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
— Всего по подозрению в причастности к уличной разборке представители МВД задержали пятерых человек, двоих из них — в столице Среднего Урала, ещё троих, пытавшихся спешно ретироваться за пределы РФ — в Челябинской области, — отметил Валерий Горелых.
По его словам, для поиска всех участников драки в полицейском главке области сформировалась группа опытных сыщиков — были привлечены специалисты из подразделения по борьбе с организованной преступностью и их коллеги из УМВД по Екатеринбургу.
Задержанные — уроженцы одной из азиатских республик 1999−2004 годов рождения, пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
— В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (убийство) и статьей 213 УК РФ (хулиганство), — отметил Александр Шульга.
Напомним, в результате конфликта возле кафе «Далида» на улице Сухоложской, 9 был убит 33-летний мужчина. Во время драки екатеринбуржцу вонзили нож в область сердца, отчего тот скончался. Инцидент произошел в ночь на 20 апреля на Вторчермете.