В промзоне Липецка в районе падения БПЛА провели эвакуацию

«Преступным украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — написал он.