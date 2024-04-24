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В промзоне Липецка в районе падения БПЛА провели эвакуацию

ТАСС, 24 апреля. Власти приняли решение об эвакуации в районе падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в промышленной зоне Липецка, жилой массив задет не был. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Источник: РИА "Новости"

«Преступным украинским режимом была предпринята попытка нанести удар по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка. Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — написал он.

Власти просят жителей не публиковать фото и видео о последствиях атаки — «они помогают противнику корректировать направление и точность».

Ранее глава региона сообщил, что БПЛА упал в промышленной зоне Липецка, жертв нет.