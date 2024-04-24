Агент СБУ до подрыва Прозорова была в британском городе с базой спецназа

Судя по информации в аккаунте Елены Хрестиной, она проживает в Херефорде не первый год и состоит там в романтических отношениях с выходцем из Польши Арикадиушем Плихтой. У сестры в информации о семье также указан как брат Дмитрий Хрестин, который тоже проживает в этом британском городе, при этом в качестве родного города у него указано Рубежное — тот же населенный пункт, откуда родом Ярослава. Аккаунт Дмитрия не содержит ничего, кроме его фото и фотографии собора в этом городе. Они были опубликованы в июне 2022 года, что дает основания полагать, что он находится там как минимум с того времени. Дмитрий ставил лайки фотографиям обеих сестер, что подтверждает их связь друг с другом.