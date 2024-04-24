Автобус ПАЗ сгорел в Киренском районе Иркутской области

Автобус ПАЗ загорелся в Киренском районе Иркутской области на берегу реки Лены. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Уничтожена сгораемая часть автобуса на площади 12 кв. метров. На ликвидацию пожара привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники. Пострадавших нет.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало о возгорании пассажирского автобуса на Глазковском мосту в Иркутске вечером 12 января. Как рассказали очевидцы, возгорание произошло в автобусе, следующим маршрутом № 30.