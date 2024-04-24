В Норильске девять руководителей пойдут под суд за гибель рабочих под завалами

Несчастный случай произошел зимой 2021 года. Специалисты подрядной организации укрепляли несущие опоры и перекрытия на складе обогатительной фабрики — там были обнаружены трещины в стенах и полу. Около четырех часов утра 20 февраля конструкции здания обрушились, и восемь работников оказались под завалами. Три человека получили смертельные травмы, рассказали в главке СК РФ по Красноярскому краю.