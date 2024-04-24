В Норильске девять руководителей пойдут под суд за гибель рабочих под завалами

Несчастный случай произошел зимой 2021 года. Специалисты подрядной организации укрепляли несущие опоры и перекрытия на складе обогатительной фабрики — там были обнаружены трещины в стенах и полу. Около четырех часов утра 20 февраля конструкции здания обрушились, и восемь работников оказались под завалами. Три человека получили смертельные травмы, рассказали в главке СК РФ по Красноярскому краю.
Обвинение предъявлено девяти фигурантам, которые в то время занимали на предприятии ООО «Медвежий ручей» руководящие должности, в том числе гендиректора, главного инженера, заместителя по управлению промышленными активами, главного механика, начальника управления промышленной безопасности.
Как полагают правоохранители, фигуранты не контролировали должным образом состояние строения, возраст которого превышал 70 лет. Кроме того, когда были обнаружены трещины в здании, руководители, вопреки требованиям безопасности, не прекратили его эксплуатацию.
Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время материалы рассмотрит суд.