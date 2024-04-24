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В Ачинске мужчина поджег квартиру знакомой из-за заявления в полицию

Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: ГУ МВД

В начале 2024 года в квартиру семьи из Ачинска ворвались четверо бандитов. Они стали угрожать расправой и насилием, требуя деньги и золото. В итоге им удалось украсть 50 тысяч рублей и украшений на 200 тысяч.

Трех грабителей задержали в течение часа, а четвертому удалось скрыться. Три месяца мужчина скрывался в других регионах, а затем вернулся в Ачинск с желанием мстить. Он разбил окно той самой квартиры, проник в помещение и поджег мебель.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Статья предусматривает до 5 лет ограничения свободы.

Также в ходе расследования выяснилось, что ачинец был причастен еще к одному преступлению. В 2022 году он украл телевизор своей знакомой, но разбил его в ходе побега.

Сейчас мужчина находится под стражей.