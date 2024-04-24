В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей девочки

В Екатеринбурге завершились поиски 12-летней девочки. Об этом стало известно 24 апреля в 3:45.
— Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! — комментируют ситуацию в добровольческом поисково-спасательном отряде Свердловской области «Прорыв».
Напомним, девочка пропала 22 апреля. Последний раз ее видели в микрорайоне Эльмаш, когда та шла в школу. В день пропажи ребенок был одет в черную толстовку, черные штаны с белыми лампасами и черно-белые кеды. С собой у нее была сумка-шоппер.
Ранее в Верхней Пышме начались поиски 13-летнего мальчика. Его местоположение неизвестно с 23 апреля.