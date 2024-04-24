В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей девочки

Напомним, девочка пропала 22 апреля. Последний раз ее видели в микрорайоне Эльмаш, когда та шла в школу. В день пропажи ребенок был одет в черную толстовку, черные штаны с белыми лампасами и черно-белые кеды. С собой у нее была сумка-шоппер.