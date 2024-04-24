В Минске бездомный обокрал случайного знакомого, с которым распивал спиртные напитки

Однажды на улице обвиняемый разговорился с мужчиной, которому предложил отметить знакомство в кафе на ул. Суражской. В какой-то момент новый приятель от выпитого алкоголя заснул. Воспользовавшись этим, злоумышленник забрал его мобильный телефон и рюкзак, в котором лежали беспроводные наушники в кейсе, электрические триммер и зубная щетка, портативное зарядное устройство, банковские и дисконтные карты, косметичка и прочие личные вещи.
Проснувшись и не обнаружив свое имущество, гражданин обратился в милицию, оценив причиненный ему ущерб на общую сумму в 1 160 рублей. Личность подозреваемого установили по записям камер видеонаблюдения, мужчину задержали. После в отношении него возбудили уголовное дело.
— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, не имеет постоянного места жительства, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления, — прокомментировал помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич. — Он признан виновным в повторном тайном похищении имущества (краже), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Суд, частично присоединив неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда Центрального района от 13 октября 2022 г., назначил обвиняемому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, которые он проведет в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, гражданин должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.