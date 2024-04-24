В Минске бездомный обокрал случайного знакомого, с которым распивал спиртные напитки

— Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, не имеет постоянного места жительства, ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления, — прокомментировал помощник прокурора Октябрьского района Виктор Завадич. — Он признан виновным в повторном тайном похищении имущества (краже), то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Республики Беларусь. Суд, частично присоединив неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда Центрального района от 13 октября 2022 г., назначил обвиняемому окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, которые он проведет в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, гражданин должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.