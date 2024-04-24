Двух мёртвых мужчин обнаружили в запертых квартирах в Новосибирске

Из сообщения следует, что первый вызов поступил в Центральный район Новосибирска — на улицу Крылова. Жильцы одного из домов сообщили, что их 49-летний сосед не выходит на связь и не открывает дверь. Спасатели обеспечили доступ в помещение — там обнаружили мужчину 1975 года рождения без признаков жизни. Тело новосибирца передали сотрудникам полиции.
Второй вызов поступил в Октябрьский район Новосибирска — на улицу Автогенную. Мужчина 1967 года не открывал дверь и не выходил на связь. Доступ в помещение обеспечили. Выяснилось, что сибиряк умер.
Тело мужчины передали родственникам. Точную причину смерти установит вскрытие.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске скончалась известная зоозащитница Екатерина Голобородько. Редакция также писала о том, что в Новосибирске водитель иномарки сбил 10-летнего ребёнка на пешеходном переходе.
Егор САФРОНОВ.