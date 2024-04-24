Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На хулиганов с шокером возбудили уголовное дело в Новосибирске

Отмечается, что группа неустановленных лиц угрожала девочке электрошокером и обещала применить к ней насилие.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлено: в субботу, 20 апреля, несколько человек сговорились и пристали к несовершеннолетней девочке. На словах они угрожали ей применением насилия, а потом стали пугать электрошокером.

Об этом инциденте рассказали жители МЖК Восточный, Плющихинский. По их словам, хулиганили дети мигрантов.

Расследование дела на контроле у прокуратуры.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в рейтинг Forbes попали сразу три молодых специалиста из Новосибирска.