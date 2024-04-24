На хулиганов с шокером возбудили уголовное дело в Новосибирске

Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Установлено: в субботу, 20 апреля, несколько человек сговорились и пристали к несовершеннолетней девочке. На словах они угрожали ей применением насилия, а потом стали пугать электрошокером.
Об этом инциденте рассказали жители МЖК Восточный, Плющихинский. По их словам, хулиганили дети мигрантов.
Расследование дела на контроле у прокуратуры.
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