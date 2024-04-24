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В Ульяновской области осудили пьяного диспетчера за столкновение поезда Адлер — Пермь с тепловозом

УЛЬЯНОВСК, 24 апреля, ФедералПресс. В Ульяновской области суд вынес приговор в отношении дежурной станции Бряндино, которую признали виновной в том, что она допустила столкновение пассажирского поезда Адлер — Пермь и тепловоза. Уголовное дело расследовали в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СКР, а рассматривали в Чердаклинском районном суде Ульяновской области.

«Осужденная днем 22 ноября 2023 года, находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, в результате своей преступной небрежности нарушила требования по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Железнодорожницу осудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Ей назначили наказание в виде ограничения свободы. На какой срок, в следственном управлении не уточнили. В материалах дела, которые есть в картотеке суда, говорится, что приговор вынес судья Кузнецов 22 апреля.

Суд установил, что при пропуске пассажирского поезда она не убедилась, что на пути перегона Бряндино — Тиинск нет других составов, а потом дала неверные распоряжения по движению поездов. Это привело к тому, что на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд сообщением Адлер — Пермь столкнулся с маневровым локомотивом.

В результате железнодорожной аварии несколько пассажиров пострадали, поезда получили технические повреждения, а собственники понесли крупный материальный ущерб. Среди пострадавших были 25 человек, в том числе один ребенок. За помощью к медикам обратился один мужчина, который в результате этого ЧП сломал несколько ребер.