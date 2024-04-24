В Ульяновской области осудили пьяного диспетчера за столкновение поезда Адлер — Пермь с тепловозом

Суд установил, что при пропуске пассажирского поезда она не убедилась, что на пути перегона Бряндино — Тиинск нет других составов, а потом дала неверные распоряжения по движению поездов. Это привело к тому, что на железнодорожной станции Бряндино Куйбышевской железной дороги пассажирский поезд сообщением Адлер — Пермь столкнулся с маневровым локомотивом.