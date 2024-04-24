В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка

«Не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытыми окнами. Москитная сетка не защитит от падения, она для этого не предназначена. Установите на окна специальные блокираторы или просто закрывайте окна и снимайте ручки, чтобы ребёнок не смог открыть их», — напомнили в УГЗ.