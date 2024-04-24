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В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка

В уфимском Сипайлово двухлетняя девочка выпала из окна. Инцидент произошел накануне около шести вечера на улице Баязита Бикбая.

По данным управления гражданской защиты, ребенок был дома с родителями. В какой-то момент малышка подошла к окну, оперлась на москитную сетку и выпала с высоты второго этажа. Прибывшие врачи скорой помощи экстренно госпитализировали ее.

«Не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытыми окнами. Москитная сетка не защитит от падения, она для этого не предназначена. Установите на окна специальные блокираторы или просто закрывайте окна и снимайте ручки, чтобы ребёнок не смог открыть их», — напомнили в УГЗ.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Хайбуллинском районе на реке Сакмар утонул годовалый малыш.