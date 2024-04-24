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В Сурхандарье Damas влетел в сарай из-за отказавших тормозов. Есть погибшие

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В результате аварии шесть пассажиров — три женщины и трое детей погибли на месте происшествия. Водителя доставили в больницу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации УБДД УВД Сурхандарьинской области, ДТП произошло 21 апреля на 7-м километре автодороги местного значения Байсун — Дуоба.

Водитель, двигаясь по крутом склону, не справился с управлением и на опасном повороте врезался в стену сарая одного из местных домов. Сообщается, что у автомобиля отказали тормоза.

В результате ДТП трое несовершеннолетних детей и три женщины, находившиеся в салоне автомобиля, погибли на месте происшествия. Сообщается, что водитель Damas доставлен больницу с тяжелыми травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.