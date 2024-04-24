На Урале из-за подъема уровня воды в реке Чусовой затопило участки

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, вечером 23 апреля в экстренные службы города Ревда поступил сигнал о подъеме уровня воды в реке Чусовой. Прибывшие на место специалисты установили, что в результате увеличенного сброса с Волчихинского водохранилища произошло подтопление шести придомовых территорий в частном жилом секторе.