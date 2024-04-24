Дачники устроили газовую атаку на Хабаровск

Напомним, что в середине апреля в 14 муниципалитетах Хабаровского края распоряжением регионального правительства введён особый противопожарный режим. Он предполагает серьёзную ответственность за разведение костров, шашлыки на природе и другое использование открытого огня на свежем воздухе. За его нарушение частным лицам грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным — от 30 до 60 тысяч, а юридическим — от 400 до 800 тысяч. Предусмотрено также уголовное наказание при причинении значительного материального ущерба, уничтожении лесного фонда, а также травматизма и гибели людей.