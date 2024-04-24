Дачники устроили газовую атаку на Хабаровск

Многочисленные палы сухой растительности привели к уже традиционному задымлению в Хабаровске. Как рассказали корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня», в главном региональном управлении МЧС России, трава полыхает практически во всех муниципалитетах, кроме северных, что сказывается на задымлённости. Главными виновниками происходящего, традиционно, являются дачники, которые пренебрегают требованиями безопасности.
— Можно сказать, что трава горит практически везде. Если говорить про территории, соседствующие с Хабаровском, с которых тянет дым, то это остров Большой Уссурийский, Хабаровский и район имени Лазо — сёла Мирное, Екатеринославка, Петровичи, Восточное. Такая картина традиционна для нашего региона и будет наблюдаться она, пока не вырастет новая зелёная трава, — сообщили в главном управлении МЧС по Хабаровскому краю.
Отметим, что только за прошлые сутки сотрудники ведомства зарегистрировали 44 пала сухой травы — протяжённость их по фронту составила 51 километр. В настоящее время ни один из них не угрожает населённым пунктам, но при этом никто не гарантирует опасных инцидентов. Так, 22 апреля сотрудники МЧС помогли пожарной команде посёлка Тумнин в Ванинском районе — они справились с огнём, который угрожал данному населённому пункту. Огонь удалось остановить на подступах к населённому пункту.
Прогнозы по развитию ситуации в Хабаровске строить очень сложно — очень многое зависит от сознательности местных жителей. Если они и дальше будут продолжать палы травы вопреки особому противопожарному режиму, то населённые пункты региона и дальше будут задыхаться от дыма.
Напомним, что в середине апреля в 14 муниципалитетах Хабаровского края распоряжением регионального правительства введён особый противопожарный режим. Он предполагает серьёзную ответственность за разведение костров, шашлыки на природе и другое использование открытого огня на свежем воздухе. За его нарушение частным лицам грозит административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, должностным — от 30 до 60 тысяч, а юридическим — от 400 до 800 тысяч. Предусмотрено также уголовное наказание при причинении значительного материального ущерба, уничтожении лесного фонда, а также травматизма и гибели людей.