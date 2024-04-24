В Челябинской области грузовик с газовыми баллонами протаранил частный дом

В Поисково-спасательной службе Челябинской области отметили, что в кузове грузовика было несколько баллонов с пропаном и кислородом. Два из них после удара вылетели из машины: один, ударившись об дом, упал во дворе, другой — подлетел вверх и при падении угодил в капот «Урала», пробив его.