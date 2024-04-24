В Челябинской области грузовик с газовыми баллонами протаранил частный дом

Бортовой «Урал» вылетел с дороги и оказался во дворе частных домов на улице Ломоносова.
По предварительной версии, авария произошла из-за технической неисправности машины. На спуске транспорт вынесло с дороги. На его пути оказалась сначала опора ЛЭП, которую грузовик снес, а затем жилой дом.
В Поисково-спасательной службе Челябинской области отметили, что в кузове грузовика было несколько баллонов с пропаном и кислородом. Два из них после удара вылетели из машины: один, ударившись об дом, упал во дворе, другой — подлетел вверх и при падении угодил в капот «Урала», пробив его.
На место аварии были стянуты не только спасатели, но и сотрудники МЧС и коммунальщики. Специалистам экстренных служб пришлось залить весь участок из пенообразователя. Это было необходимо для предотвращения возможного взрыва баллонов.
После этого все десять баллонов осторожно вынесли на руках с места ДТП. Только потом сотрудники чрезвычайных ведомств смогли отбуксировать грузовик.
Водителя и пассажира отправили в больницу, а вот среди жителей пострадавших не оказалось. При этом спасатели сообщили, что пассажир «Урала» в момент аварии был в каске, и именно она спасла ему жизнь.