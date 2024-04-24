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На севере Омской области введен режим повышенной готовности из-за затопления села Васисс

Глава Тарского района Омской области Евгений Лысаков в среду, 24 апреля 2024 года, объявил о введении режима повышенной готовности из-за затопления села Васисс.

«С сегодняшнего дня подтоплено село Васисс. К данной ситуации жители были готовы. Для желающих подготовлен пункт временного размещения. В Васисс направлены группы администрации района, МЧС, полиции и ДРСУ-5. Введен режим повышенной готовности», — заявил Лысаков.

По словам чиновника, все учреждения работают в штатном режиме. При этом школьники из села Васисс с 24 апреля 2024 года переведены на дистанционное обучение.

Отметим, что во вторник, 20 апреля 2024 года, в региональном ГУ МЧС сообщали со ссылкой на синоптиков, что уровень воды в реке Шиш у села Васисс в Тарском районе достиг опасной отметки «половодье».