Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина

По информации ведомства, в эфире федерального телевидения обсуждалась ситуация вокруг смертельной аварии с участием члена ОП Крыма.
«Сообщается, что фигуранту дела по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую он регулярно нарушает, а органы уголовно-исполнительной инспекции надлежащего контроля не осуществляют. Также в студии ставится под сомнение его инвалидность, которую ему присвоили после ДТП», — говорится в сообщении СК РФ.
В связи с озвученными мнениями один из участников дискуссии обратился к председателю СК России с просьбой проверки озвученных в ходе эфира доводов.
В СК напомнили, что уголовное дело по факту ДТП в настоящее время рассматривается в суде.
«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. доложить о собранных по уголовному делу доказательствах и по озвученным в программе доводам», — заключили в Следкоме.
В начале апреля стало известно, что Киевский районный суд города Симферополя рассмотрит дело о смертельном ДТП с участием экс-члена Общественной палаты Республики Крым.
В ходе следствия установлено, что 7 сентября 2023 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения ехал на автомобиле Volkswagen по улице Киевской в городе Симферополе. В Следкоме по Крыму и Севастополю уточнили, что во время совершения ДТП мужчина являлся членом Общественной палаты Республики Крым.