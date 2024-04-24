Дело о резонансном ДТП в Крыму дошло до Бастрыкина

«Сообщается, что фигуранту дела по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которую он регулярно нарушает, а органы уголовно-исполнительной инспекции надлежащего контроля не осуществляют. Также в студии ставится под сомнение его инвалидность, которую ему присвоили после ДТП», — говорится в сообщении СК РФ.