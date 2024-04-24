Хабаровчане снова перевели мошенникам 12,5 миллионов рублей

В полицию Хабаровска обратились четверо горожан, ставшие жертвами телефонных мошенников. В общей сложности хабаровчане перевели на счета преступников 12,5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Так, женщину 70 лет аферисты убедили предварительно приобрести новый смартфон, для того чтобы разоблачить группу злоумышленников, которые якобы взломали её личный кабинет на портале Госуслуг. Затем уже через новое устройство женщина должна была вести общение исключительно с «представителями спецслужб», которые убедили её снять средства с накопительных счетов, взять кредиты в банках и перевести деньги на определенные счета. Сумма ущерба составила 3 млн 315 тысяч рублей. — Аферисты часто прибегают к этому способу. Они либо просят своих жертв откатить телефон к заводским настройкам, либо купить новое устройство. Затем на эти устройства нужно скачать приложение для безналичного перевода средств и мессенджер Telegram, через который ведется вся переписка, — пояснили в полиции Хабаровска.



Еще одной жертвой аферистов стала участковый терапевт. Ей написали в мессенджере лжесотрудник спецслужб, предупредив её об утечке персональных данных сотрудников здравоохранения края. — В дальнейшем заявительница общалась с «сотрудниками правоохранительных органов», которые убедили 64-летнюю женщину перевести все накопления и взять кредиты в банках. В общей сложности женщина перечислила аферистам 3 млн 720 тыс рублей, — сообщили в городской полиции.