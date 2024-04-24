31 тысяча эвакуированных из-за паводков казахстанцев вернулись в свои дома

Всего в Казахстане в свои дома вернулись 31 112 человек. В эвакуационных пунктах остаются 8 566 человек, из них 3 718 детей.
- отведена и откачана вода из 5677 жилых домов и 2584 дворовых территорий;
- откачано более 11,7 млн м3 талой воды;
- проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
- на телефон горячей линии поступило 2 205 звонков.
Необходимо отметить, что по данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области, вода в реке Урал продолжает прибывать.
На 24 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 куб. м в сек.