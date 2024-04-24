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31 тысяча эвакуированных из-за паводков казахстанцев вернулись в свои дома

АЛМАТЫ, 24 апр — Sputnik. Информацию на 10.00 о паводковой ситуации в Казахстане озвучили в МЧС республики.

Всего в Казахстане в свои дома вернулись 31 112 человек. В эвакуационных пунктах остаются 8 566 человек, из них 3 718 детей.

  • отведена и откачана вода из 5677 жилых домов и 2584 дворовых территорий;
  • откачано более 11,7 млн м3 талой воды;
  • проведена укладка 5,5 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.
  • на телефон горячей линии поступило 2 205 звонков.

Необходимо отметить, что по данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области, вода в реке Урал продолжает прибывать.

На 24 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 куб. м в сек.