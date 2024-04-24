Тренер по лыжному спорту распространял наркотики и сел на 10 лет

Согласно информации уголовного суда региона, тренера по лыжному спорту Детской юношеской спортивной школы Аршалынского района задержали при перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе. При обыске его машины в багажнике нашли четыре пакета с гашишем общим весом более 39 кг.
«Таким образом, Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей из реализации… …При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей у подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств».
Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.