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Тренер по лыжному спорту распространял наркотики и сел на 10 лет

В Акмолинской области осудили тренера за распространение наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Источник: МВД РК

Согласно информации уголовного суда региона, тренера по лыжному спорту Детской юношеской спортивной школы Аршалынского района задержали при перевозке наркотических средств из Астаны для сбыта в Аршалынском районе. При обыске его машины в багажнике нашли четыре пакета с гашишем общим весом более 39 кг.

«Таким образом, Ш. совершил незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере для дальнейшей из реализации… …При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетних детей у подсудимого и отсутствие отягчающих обстоятельств».

говорится в сообщении суда.

Приговором суда мужчине назначено 10 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.