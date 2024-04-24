Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейского наказали за столкновение с мопедистом в Алматы

Алматы. 24 апреля. КазТАГ — Полицейского наказали за столкновение с мопедистом в Алматы, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

"Дорожно-транспортное происшествие имело место в Жетысуском районе города Алматы. Водитель патрульной автомашины Chevrolet привлечен к ответственности.

Материалы производства будут направлены в суд", — ответили редакции в пресс-службе лепартамента полиции города Алматы.

Полицейские ехали на срочный вызов, включив проблесковые маячки и СГУ, совершили разворот.

По кадрам с видеорегистратора видно, что один автомобиль остановился и пропустил полицейскую машину, однако водитель мопеда, следовавший по автобусной полосе, допустил столкновение с патрульным авто.

В пресс-службе ДП отметили, что мопедист нарушил закон, когда ехал по автобусной полосе. По информации, водитель мопеда от медицинской помощи он отказался.