Полицейского наказали за столкновение с мопедистом в Алматы

"Дорожно-транспортное происшествие имело место в Жетысуском районе города Алматы. Водитель патрульной автомашины Chevrolet привлечен к ответственности.
Материалы производства будут направлены в суд", — ответили редакции в пресс-службе лепартамента полиции города Алматы.
Полицейские ехали на срочный вызов, включив проблесковые маячки и СГУ, совершили разворот.
По кадрам с видеорегистратора видно, что один автомобиль остановился и пропустил полицейскую машину, однако водитель мопеда, следовавший по автобусной полосе, допустил столкновение с патрульным авто.
В пресс-службе ДП отметили, что мопедист нарушил закон, когда ехал по автобусной полосе. По информации, водитель мопеда от медицинской помощи он отказался.