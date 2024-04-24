Подозреваемого в убийстве 21-летней девушки в Прикамье задержала полиция

Мужчина, подозреваемый в убийстве пропавшей 21-летней девушки в Прикамье, был задержан сотрудниками полиции.
Об этом сайту perm.aif.ru сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. Речь идёт о молодой матери, которую нашли мёртвой 23 апреля после трёх дней поисков. По информации супруга погибшей, она была задушена.
«Личность подозреваемого была установлена сотрудниками полиции. Он задержан», — прокомментировали ситуацию в МВД.
Напомним, о том, что подозреваемого в убийстве нашли, муж погибшей девушки сообщил сайту perm.aif.ru ранее. Он рассказал, что его задержали 23 апреля. По его словам, подозреваемый сознался в совершении преступления.