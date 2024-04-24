Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусев: Четыре украинских БПЛА сбили над Воронежской областью минувшей ночью

Пострадавших нет.

Четыре украинских беспилотника сбили над Воронежской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.

Пострадавших нет. Из-за падения обломков БПЛА в одном из сел на территории частного домовладения образовалась воронка площадью около одного квадратного метра. В доме выбиты стекла, разрушена беседка и посечена кровля.

Обломки другого беспилотника упали на территории СНТ, загорелся частный дом.

«Вся необходимая помощь для восстановления объектов будет оказана максимально оперативно», — подчеркнул глава региона.

На настоящий момент режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен.