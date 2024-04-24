Гусев: Четыре украинских БПЛА сбили над Воронежской областью минувшей ночью

Четыре украинских беспилотника сбили над Воронежской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Гусев.
Пострадавших нет. Из-за падения обломков БПЛА в одном из сел на территории частного домовладения образовалась воронка площадью около одного квадратного метра. В доме выбиты стекла, разрушена беседка и посечена кровля.
Обломки другого беспилотника упали на территории СНТ, загорелся частный дом.
«Вся необходимая помощь для восстановления объектов будет оказана максимально оперативно», — подчеркнул глава региона.
На настоящий момент режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменен.