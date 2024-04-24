В Омске с 9 этажа упал молодой мужчина

Ночью в Омске на проспекте Космический у дома № 20 к5 обнаружили труп мужчины. Судя по повреждениям, он упал с высоты и погиб на месте. Тело нашли около 1:20. Полуголый мужчина лежал около подъезда в луже собственной крови.
Портал Om1.ru обратился в полицию за подробностями происшествия. В правоохранительных органах информацию о падении мужчины подтвердили. Установлено, что он проживал в этом же доме на 9 этаже. Омич выпал из окна. Погибшему было 33 года.
Отметим, что в начале апреля в Омске на улице Пригородной в Нефтяниках с высоты упала 18-летняя девушка. Она получила многочисленные переломы, но осталась жива. Её доставили в больницу. А в ноябре прошлого года на улице Краснознамённой выпал из окна 9 этажа 10-летний мальчик. Он также получил тяжёлые повреждения, но остался жив.