В Омске с 9 этажа упал молодой мужчина

Отметим, что в начале апреля в Омске на улице Пригородной в Нефтяниках с высоты упала 18-летняя девушка. Она получила многочисленные переломы, но осталась жива. Её доставили в больницу. А в ноябре прошлого года на улице Краснознамённой выпал из окна 9 этажа 10-летний мальчик. Он также получил тяжёлые повреждения, но остался жив.