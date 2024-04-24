Задержана 18-летняя девушка по подозрению в краже в Хабаровске

Сотрудники полиции отдела № 4 Управления Министерства внутренних дел России в Хабаровске по результатам расследования обнаружили, что потерпевший возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения и заглянул в магазин. Там к нему подошла девушка, которая жаловалась на финансовые трудности и утверждала, что ей негде жить. Заявитель предложил ей провести ночь в его квартире на улице Ленина, и она согласилась. После возвращения домой они начали пить спиртное. В процессе застолья мужчина заснул, и злоумышленница, украв его вещи, исчезла.