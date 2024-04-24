Задержана 18-летняя девушка по подозрению в краже в Хабаровске

В Хабаровске житель Центрального района обратился в полицию с заявлением о том, что случайная знакомая, которой он доверился и разрешил переночевать у себя, украла его электронику и одежду из квартиры. Потери включали: беспроводные наушники, смартфон и футболки, стоимостью около 43 тысяч рублей.
Сотрудники полиции отдела № 4 Управления Министерства внутренних дел России в Хабаровске по результатам расследования обнаружили, что потерпевший возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения и заглянул в магазин. Там к нему подошла девушка, которая жаловалась на финансовые трудности и утверждала, что ей негде жить. Заявитель предложил ей провести ночь в его квартире на улице Ленина, и она согласилась. После возвращения домой они начали пить спиртное. В процессе застолья мужчина заснул, и злоумышленница, украв его вещи, исчезла.
Украденные гаджеты и одежду подозреваемая продала незнакомым людям на автобусных остановках, получив в итоге 12 тысяч рублей. Полученные деньги она потратила.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации “Кража”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Задержанная водворена в изолятор временного содержания до избрания ей меры пресечения судом», — сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Хабаровскому краю.