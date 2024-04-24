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В Уфе водитель «Шкоды» протаранил «Шевроле Круз», врезался в жилой дом и сбежал

В Уфе днем 23 апреля в дежурную часть полка ДПС госавтоинспекции города поступило сообщение по факту дорожного происшествия на улице Достоевского.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель машины «Шкода Фабия», двигаясь по двору дома № 103, совершил столкновение с припаркованным «Шевроле Круз», а затем несколько раз врезался в жилой дом и повредил трубы водостока.

К прибытию сотрудников госавтоинспекции водителя на месте не оказалось, но вскоре его удалось найти. По факту ДТП начато административное расследование. В дорожной аварии никто не пострадал. Машину поместили на штрафстоянку.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что мэр Уфы прокомментировал страшное ДТП с пятью погибшими.