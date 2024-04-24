Рядового из Красноярского края приговорили к 6 годам колонии за самоволку

Рядового из Красноярского края приговорили к 6 годам колонии общего режима. Военный дважды покинул место несения службы, сообщает пресс-служба Красноярского гарнизонного суда.
По данным следствия, рядовой служил по контракту в Красноярском крае. В декабре 2022 года мужчина решил покинуть часть и провести время с семьёй без уважительной причины.
В феврале 2023 года военный добровольно явился в военную комендатуру, его прикомандировали к одной из воинских частей, но он вновь не явился на службу и уехал отдыхать. Только в апреле 2024 года рядовой снова явился в военную комендатуру, его задержали.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК РФ. Рядового приговорили к 6 годам колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.