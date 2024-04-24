В Башкирии бизнесмена, подозреваемого в избиении подростка, отправили в СИЗО

Мужчина не стал общаться с журналистом «Честного репортажа», который спросил, не оговаривают ли его при такой чистой репутации. По некоторым данным, он пообещал извиниться перед пострадавшим 17-летним парнем.
Стоит отметить, что поддержать бизнесмена пришли его жена и, вероятно, дочь. От комментариев они также отказались, пригрозив судебными разбирательствами, если их будут снимать на видео.
Вину мужчина признал частично, просил отправить его под домашний арест, но ближайшие месяцы он проведет в СИЗО. Решение принял Иглинский межрайонный суд Башкирии. По словам мужчины, он готов оплатить моральную компенсацию, принести извинения и не скрываться от следствия. Что касается драки, он пояснил, что потасовку спровоцировала компания молодых людей.
Следом в суд доставили друга Габдуллина — Ислома Надырова, которому инкриминируют хулиганство в группе лиц по предварительному сговору. Ему также сегодня изберут меру пресечения. Он оказался более «общительным»: свою вину признал, правда, частично. Мужчина пояснил, что зубы он никому не выбивал, а всего лишь отвесил пару пощечин.
По информации пресс-службы регионального следственного управления, вечером 20 апреля в селе Иглино водитель внедорожника, используя малозначительный повод, инициировал конфликт с проходящей мимо группой молодых людей, после чего совместно с двумя сыновьями и в последующем их знакомым подвергли молодых людей избиению. В результате 17-летний подросток был доставлен в больницу с различными телесными повреждениями.
Как информировал «Башинформ», расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления республики и в центральном аппарате СК России.
Ранее свою позицию по поводу случившегося озвучили глава Иглинского района Гюзель Насырова, председатель Совета при Главе Башкортостана по правам человека и развитию институтов гражданского общества Зульфия Гайсина и председатель общественной палаты Иглинского района Людмила Кухтина. Уполномоченный по правам человека в Башкортостане Михаил Закомалдин также прокомментировал случившееся «Электрогазете».