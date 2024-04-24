В Башкирии бизнесмена, подозреваемого в избиении подростка, отправили в СИЗО

Следом в суд доставили друга Габдуллина — Ислома Надырова, которому инкриминируют хулиганство в группе лиц по предварительному сговору. Ему также сегодня изберут меру пресечения. Он оказался более «общительным»: свою вину признал, правда, частично. Мужчина пояснил, что зубы он никому не выбивал, а всего лишь отвесил пару пощечин.