Курьера телефонных мошенников задержали в Хабаровском районе

Телефонные мошенники обманули женщину из села Кнезе-Волконское Хабаровского района. Ситуация начала развиваться после того, как ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее родственница попала в автомобильную аварию. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Мошенник утверждал, что дочь женщины повредила дорогой автомобиль и причинила тяжелый вред здоровью потерпевшего. Затем он попросил женщину передать деньги курьеру для компенсации вреда и лечения пострадавшего.
После обращения в полицию, оперативники, просмотрев камеры видеонаблюдения, установили автомобиль, на котором к ней приезжал мошенник. Владелец автомобиля, таксист, описал подозреваемого и указал место, куда он его отвез.
— В результате оперативных мер, полиция задержала 24-летнего жителя Хабаровска. Задержанный признался в содеянном и объяснил, что он нашел работу в Интернете и согласился на условия. Его задачей было забирать деньги у людей и переводить их на указанные счета, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В отношении мужчины завели уголовное дело УК РФ по статье «Мошенничество». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.