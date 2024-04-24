Курьера телефонных мошенников задержали в Хабаровском районе

— В результате оперативных мер, полиция задержала 24-летнего жителя Хабаровска. Задержанный признался в содеянном и объяснил, что он нашел работу в Интернете и согласился на условия. Его задачей было забирать деньги у людей и переводить их на указанные счета, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.