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Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше: пострадали 5 человек

МИНСК, 24 апр — Sputnik. Пассажирский автобус с гражданами Беларуси попал в ДТП в Польше, травмы получили пять человек, сообщает радио RDС со ссылкой на местную полицию.

Источник: Social media page of OSP Broszków

Авария произошла рано утром в среду, 24 апреля, на республиканской трассе № 2 вблизи города Седльце (Мазовецкое воеводство).

«Автобус с гражданами Беларуси выехал в кювет. На повороте дороги по неизвестным причинам водитель не справился с управлением».

цитирует радио представителя полиции Седльце Агнешку Сверчевску.

Транспортное средство в кювете врезалось в придорожное дерево и перевернулось. Всего в автобусе ехали 14 человек.

На место прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время дорога перекрыта, движение автотранспорта перенаправлено.

Местная полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.