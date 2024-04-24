Автобус с белорусами попал в ДТП в Польше: пострадали 5 человек

Авария произошла рано утром в среду, 24 апреля, на республиканской трассе № 2 вблизи города Седльце (Мазовецкое воеводство).
«Автобус с гражданами Беларуси выехал в кювет. На повороте дороги по неизвестным причинам водитель не справился с управлением».
Транспортное средство в кювете врезалось в придорожное дерево и перевернулось. Всего в автобусе ехали 14 человек.
На место прибыли экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время дорога перекрыта, движение автотранспорта перенаправлено.
Местная полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.