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В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды

В Кокшетау вынесен приговор в отношении двух жительниц города, которые создали и руководили финансовой пирамидой «Eolus», а также занимались ее рекламой, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Акмолинской области.

Источник: Baigenews

«Установлено, гражданки “И” и “Х” с целью привлечения денег физических лиц под видом вложения в возобновляемые источники энергии, создали и руководили финансовой пирамидой “Eolus”. Денежные средства вкладчиков переводились в криптовалюту и начислялись на платформу “energyeolus.info”. Сумма ущерба составила порядка 10 млн тенге».

говорится в сообщении.

В суде гособвинитель, проявляя принципиальность, к совершенному преступлению, доказал виновность, а также преступное происхождение имущества находящегося в собственности подсудимых..

«Приговором суда гражданки “И” и “Х” признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 3 года».

добавили в надзорном органе.