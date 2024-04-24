В Кокшетау осуждены руководители финансовой пирамиды

«Приговором суда гражданки “И” и “Х” признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев лишения свободы соответственно, с конфискацией имущества, и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 3 года».