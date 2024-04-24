Ясновидящая дала показания в суде по делу Бишимбаева

Гадалка по имени Гульнара, которую подсудимый называл ясновидящей, предоставила показания, по которым она сразу же порекомендовала Бишимбаеву вызвать скорую помощь. Однако, по ее словам, Бишимбаев был уверен, что Нукенова сама придет в себя. Гульнара также отправила заявление судье Айжан Кульбаевой, объясняя свои действия и первоначальные слова о том, что Нукенова проснется, которые она восприняла как «пьяный бред» Бишимбаева.
«Она просит допросить её в закрытом заседании без участия СМИ. Она указывает в заявлении, что на неё оказывают давление, поступают угрозы с разных номеров. Она переживает за свою жизнь».
В ходе судебного процесса по делу Куандыка Бишимбаева возникли разногласия относительно допроса свидетелей. Сторона потерпевшей и защита выразили возражения против закрытого допроса свидетелей, поскольку ранее все свидетельские показания проводились на открытых заседаниях. В итоге, судья отклонил ходатайство прокурора о закрытом допросе, но запретил транслировать изображение свидетеля и публиковать его в средствах массовой информации.
На заседании ясновидящая Гульнара, которая занимается таро, дала показания, сообщив, что знакома с Куандыком Бишимбаевым около полутора-двух лет через его мать. Она уточнила, что Бишимбаев обращался к ней за консультациями по бизнесу примерно раз в два месяца. Гульнара также упомянула, что в день 9 ноября 2023 года получила от Бишимбаева очередной звонок для консультации.
«Я была занята, но я взяла трубку. Он сказал, что они с Салтанат напились и подрались сильно. Это было после обеда, около 15.00−16.00. Я поняла по разговору, что он был выпивший. Я сказала: “И что теперь? Что мне звонишь?”. Я поняла, что он пьяный, выпивший, сказала врачу позвонить, “скорую” вызвать».
В ходе допроса ясновидящая рассказала о последнем разговоре с Куандыком Бишимбаевым, в котором он выразил обеспокоенность по поводу того, что Салтанат Нукенова не просыпается и храпит. Она отметила, что в этот раз Бишимбаев говорил необычно осторожно и медленно, в отличие от его обычной манеры быстро излагать свои мысли, что показалось ей странным.
«Я думала, у него пьяный бред. Думала, что он пьяный, и даже серьёзно не воспринимала, что он пишет. Он сказал: “Скажите, что с ней всё хорошо”. Он вот такой, невыносимый. Один раз он мне говорит: “Да какая скорая, она придёт в себя!” Он был пьяный, звонил в таком состоянии, звонил несколько раз, я не брала трубку. Я ему всё время говорила: “Вызовите “скорую”.
На судебном заседании женщина уточнила, что Куандык Бишимбаев никогда не обращался к ней за консультациями по семейным вопросам, предпочитая для этого пользоваться услугами профессиональных психологов. Также было озвучено, что вечером 9 ноября Бишимбаев совершил более шести звонков ясновидящей из Шымкента, что было подтверждено историей его телефонных вызовов.