Ясновидящая дала показания в суде по делу Бишимбаева

«Я думала, у него пьяный бред. Думала, что он пьяный, и даже серьёзно не воспринимала, что он пишет. Он сказал: “Скажите, что с ней всё хорошо”. Он вот такой, невыносимый. Один раз он мне говорит: “Да какая скорая, она придёт в себя!” Он был пьяный, звонил в таком состоянии, звонил несколько раз, я не брала трубку. Я ему всё время говорила: “Вызовите “скорую”.